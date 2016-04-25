Минск, 25 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 25 апреля принял с докладом министра внутренних дел Белоруссии Игоря Шуневича, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко принимает с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича

«На встрече обсуждалось состояние борьбы с преступностью по итогам первого квартала 2016 года, выполнение ранее данных поручений и ряд инициатив МВД по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточении борьбы с особо опасными видами преступлений общеуголовной направленности», — сказано в официальном сообщении.

Руководитель постсоветской республики распорядился в ближайшее время обобщить всю имеющуюся информацию по данной тематике, чтобы с заинтересованными компетентными органами обсудить эти предложения на совещании с его участием. Также было обсуждено развитие хоккейного клуба «Динамо-Минск» — председателем наблюдательного совета данного клуба является глава МВД Белоруссии.

«Я абсолютно не собираюсь вмешиваться в расстановку кадров. Это ваша прерогатива. С кем хотите, советуйтесь, но в будущем году надо показывать результат. Мы платим немалые деньги. Кстати, тоже надо экономно к этому относиться. И отдача должна быть. Вы сами это понимаете не хуже меня», — подчеркнул Лукашенко.

Гостелевидение Белоруссии по итогам доклада Шуневича сообщило, что министр «предложил идентифицировать лидеров преступной среды и ввести для «криминальных авторитетов» особую ответственность, более суровую, чем для рядовых участников преступных организаций». Гостелеканал «ОНТ» сообщил также, что МВД выступает за смягчение административной ответственности по целому перечню статей, но это не относится к «ворам в законе».

«Об эффективности работы правоохранительных органов по пресечению деятельности подобных преступных лидеров может свидетельствовать тот факт, что из пяти известных «воров в законе» четверо находятся в местах лишения свободы. На мой взгляд, это эффективный способ решения проблемы. В дальнейшем, мы полагаем, особых изменений не произойдёт ни в структуре преступности в этой части, ни в части нашего реагирования. А если такой закон по нашей инициативе будет принят, мы получим дополнительный инструмент для того, чтобы более эффективно парализовать развитие этих процессов в криминальном мире», — заявил Шуневич по итогам доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заверения правоохранителей Белоруссии о ликвидации организованной преступности в постсоветской республике, периодически на скамью подсудимых отправляются хорошо организованные группы. В начале 2000-х были ликвидированы крупные криминальные группировки — «морозовских» и «пожарников» в Гомельской области. По данным Верховного суда республики, «морозовская» ОПГ действовала около 10 лет, в ней участвовало около 130 человек, но до суда в 2006 году дошло менее полусотни. В марте 2016 года начался процесс над бандой бобруйского криминального авторитета Сергея Молнара (29 обвиняемых, 80 эпизодов — разбой, похищение людей и другое).