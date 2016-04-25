Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Возможности для развития внутреннего туризма в России практически неисчерпаемы, считает президент РФ Владимир Путин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, об этом он завил в ходе «Форума действий. Регионы», который проходит в Марий Эл 25 апреля.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Внутренний туризм у нас просто безграничен. Нужно только создавать условия для его развития, — сказал Путин. — У нас есть федеральная программа развития внутреннего туризма. Деньги предполагалось использовать на развитие инфраструктуры, привлечение частной инициативы по развитию мест отдыха. Эта программа неплохо пошла на Алтае, в некоторых других субъектах. Но имея масштабы нашей страны, этого, конечно, недостаточно», — отметил президент.

В ходе заседания генеральный директор «Западно-Сибирского Центра Бронирования» (ООО «ЗСЦБ») и визового центра VIZARD Ирина Катигарова предложила поручить губернаторам активнее продвигать объекты культурного наследия и уникальные природные объекты в СМИ.

В ответ на это предложение путин сообщил, что такие поручения уже были даны и даже есть специальная программа по развитию российского туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 апреля в Марий Эл проходит «Форум действий. Регионы», организованный ОНФ. Мероприятие посвящено решению проблем Северо-Запада России, Поволжья и Урала. Обсуждаются вопросы развития промышленности, сохранения водных ресурсов, повышения качества услуг ЖКХ, выстраивания эффективной и прозрачной работы местного самоуправления.