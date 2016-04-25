Воронеж, 25 апреля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Воронежские власти намерены усилить контроль за качеством ремонта дорог, прежде всего, ограничив доступ к выполнению контрактов организациям, зарекомендовавшим себя как недобросовестные. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил губернатор Алексей Гордеев 25 апреля на встрече с аналитиками СМИ региона.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР Чёрная метка

В частности, речь шла о ситуации на улице 20-летия Октября, ремонт которой проводился не так давно, однако после зимы состояние дорожного полотна здесь весьма плачевно. Глава региона добавил, что на ремонт этой улицы выделят деньги — решение уже принято.

«Найти крайних невозможно, но организация, проводившая там ремонт, попадет в «черные списки». Мы будем отсекать некачественно работающие дорожные организации, делать все, чтобы они не работали на городских и областных дорогах», — отметил глава региона.

Алексей Гордеев сообщил, что на дорожное хозяйство городу выделяется около миллиарда рублей, и изменения заметны. Однако, подчеркнул глава региона, контроль за качеством дорожных работ будет усилен.

«Очень медленно идет селекция дорожных организаций. Но уже нужно менять стиль работы, нужно понимать, что время откатов по 40% и возможность украсть, закончилось. Мы будем действовать жестко, включая смену всех руководителей, неспособных наладить дорожное хозяйство», — сказал глава региона.