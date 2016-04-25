Воронеж, 25 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. За два года товарооборот между Воронежской областью и Украиной сократился на 25%. Такие данные привел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на встрече с аналитиками воронежских СМИ 25 апреля, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Евротур». реж Джефф Шеффер, Алек Берг, Дэвид Мэндел. 2004. США, Чехия Флюгегехаймен

Глава региона также отметил, что перспективы взаимоотношений — экономических, торговых, культурных — между Воронежской областью и Украиной достаточно плохие, с учетом политической ситуации. При этом, по оценке губернатора, «болезненность» от разрыва связей для Украины в три раза выше, чем для России.

«Украинское правительство занимается прямым садомазохизмом. Для любого политика это очевидно — все мы приходим и уходим, а народ, его культура, традиции — остаются», добавил глава региона.