Правительство Украины занимается садомазохизмом – воронежский губернатор
Воронеж, 25 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. За два года товарооборот между Воронежской областью и Украиной сократился на 25%. Такие данные привел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на встрече с аналитиками воронежских СМИ 25 апреля, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.
Глава региона также отметил, что перспективы взаимоотношений — экономических, торговых, культурных — между Воронежской областью и Украиной достаточно плохие, с учетом политической ситуации. При этом, по оценке губернатора, «болезненность» от разрыва связей для Украины в три раза выше, чем для России.
«Украинское правительство занимается прямым садомазохизмом. Для любого политика это очевидно — все мы приходим и уходим, а народ, его культура, традиции — остаются», добавил глава региона.