Чебоксары, 25 апреля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Чувашии считают, что прежде, чем укрупнять регионы, нужно «10 раз подумать». Вопрос этот «спорный, неоднозначный» и, прежде всего, «дело населения регионов». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали чувашские эксперты, комментируя очередное предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об укрупнении регионов.

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Депутат Госсовета Чувашии, лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев подчёркивает, что «10 раз надо подумать, прежде чем укрупнять что-то у нас в стране». «Возникает вопрос, зачем это делается, какой в этом смысл», — говорит политик, выделяя в первую очередь экономическую составляющую в целом и расходы на содержание чиновников в частности: «С одной стороны, в этом есть экономическая обоснованность. Но, как показывает практика, численность чиновников впоследствии зачастую опять начинает расти, поэтому отсылки инициаторов укрупнения регионов к сокращению административных расходов не всегда можно назвать состоятельными».

«Другой момент. Дело в том, что как только столица теряет свой статус, то сразу всё приходит в упадок, уровень жизни падает. Поэтому тут 10 раз надо подумать, прежде чем укрупнять у нас что-то в стране», — сказал Дмитрий Евсеев. Депутат полагает, что «может быть, имеет смысл объединить Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область»: «Хотя и это спорно». Вместе с тем, парламентарий уверен, что «не должны укрупняться национальные республики»: «Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах».

Объединение регионов — «вопрос спорный», и «это дело населения регионов», напоминает доктор исторических наук Иван Бойко. По его мнению, даже если вопрос укрупнения перейдёт в практическую область, то в этом процессе нельзя трогать национальные республики, так как это создаст «этническое напряжение».

«Если взять Поволжье, то, к примеру, объединение Чувашии и Марий Эл ничего, кроме проблем, не принесёт. Раньше были предложения объединить Чувашию с Нижегородской областью или Татарстаном, но такие сценарии — так же нежизненные. Кроме напряжения, они ничего не создадут», — уверен Иван Бойко. А если объединить Нижегородскую область с соседней Кировской, то в Поволжье появится «здоровенный регион», а рядом будут «малюсенькие республики», что непропорционального даже территориально.

«Для Москвы, может быть, удобнее укрупнение — будет меньше региональных начальников, а то каждый ездит, что-то просит. С меньшим числом начальников и работать легче. И их действительно должно быть меньше. Но удобно ли для населения — это вопрос», — рассуждает доктор исторических наук, подчёркивая, что при решении подобных вопросов необходимо всё рассчитать и всё взвесить. «Но не думаю, что региональные власти будут «за», им сейчас и так хорошо. Но если Путин скажет, то объединять будут», — уверен Иван Бойко.

Отметим, что вопрос укрупнения регионов обсуждается с разной степенью активности на протяжении последнего десятилетия. Так, в 2012 году депутат Госсовета Чувашии, единоросс Игорь Кушев подчеркивал, что вопрос укрупнения регионов — это не вопрос этносов, а вопрос экономики. «Эта реализации так называемого «эффекта масштаба» — в итоге могут быть меньшие издержки на содержание чиновников, затрат на содержание региона», — отметил депутат. По его мнению, «вопрос дальнейшей судьбы Еврейского автономного округа, искусственно созданного на краю страны и навязанного евреям, — это лишь вопрос времени». «В любом случае вопрос объединения ЕАО с более крупными соседними регионами — Хабаровским краем или Амурской областью — должен решать народ. И, может быть, не просто жители ЕАО, а крупные еврейские общины в стране», — отмечал депутат.

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С тем, что Еврейский АО может быть присоединен к более крупному соседу, был согласен и лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов: «На мой взгляд, ЕАО не нужен, прежде всего, самим евреям. Если бы нужен был второй Иерусалим, то это в реальности — Москва и Подмосковье. Сталинская государственная политика: хотели свою автономию — мы вам дали, хоть и на окраине, и развивайте дальше. А что сегодня на деле? Спросите себя: кто знает, как зовут губернатора Еврейского автономного округа? Его не видно и не слышно — впрочем, как и самого региона. И кому от этого выгодно?».

Вместе с тем, политик акцентировал внимание на том, «укрупнение регионов преподносится под соусом сокращения чиновничьего аппарата». «Но как показывает российская практика, сокращают чиновников на проценты, а в абсолютных цифрах их количество почему-то увеличивается. То есть это основание не выдерживает никакой критики. Вместе с тем, автономные округа — это окраины, и с поглощением их более крупными соседями грозят превратиться в отдалённый район. А что такое отдалённый от столицы район мы знаем и по собственному городу Чебоксары: Заволжье, Лапсары находятся в городской черте, но вдалеке от начальства, поэтому финансируется по остаточному принципу. Начальство уделяет внимание тем проблемам, которые касаются лично его и вышестоящего руководства, поэтому облагораживаются те места, где работает и живёт, те дороги, по которым ездит. Так же будет с автономными округами: крупных сановников не останется, а у мелких чиновников не будет средств», — заявлял Владислав Солдатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь заявила о необходимости укрупнения ряда субъектов РФ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена глава Совфеда. По её мнению, есть регионы, «которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Председатель Совфеда не уточнила, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.

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Напомним, что вопрос объединения регионов Валентина Матвиенко также поднимала в феврале 2013 года на встрече с депутатами Госсовета Татарстана, пояснив, что 83 региона для России — «это очень много». Тогда один из авторов стратегии, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков пояснял, что в целях экономической целесообразности стоило бы «объединить небольшие области». В их числе он назвал, к примеру, Липецкую, Пензенскую, Ивановскую области, а также предположил, что автономные округа и области — Еврейская область, Чукотский округ — стоит вернуть в те регионы, частью которых они раньше были. Национальным республикам, был уверен эксперт, бояться нечего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сейчас в состав РФ входят 85 регионов — в 2014 году Крым и Севастополь стали отдельными субъектами страны. Напомним, процесс укрупнения регионов в России начался в 2003 году. К 2009 году число российских регионов сократилось с 89 до 83. В результате укрупнения появился Пермский край (из Пермской области и Коми-Пермяцкого АО), к Красноярскому краю были присоединены Таймырский и Эвенкийский АО, был создан Камчатский край (Камчатская область и Корякский АО), к Иркутской области присоединен Усть-Ордынский Бурятский АО, Читинская область и Агинский Бурятский АО объединены в Забайкальский край. Среди вариантов укрупнения, обсуждавшихся, но так и не реализованных, было и объединение Астраханской области и Калмыкии.