Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов принять участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2016 года. Об этом он заявил в рамках заседания межрегионального форума ОНФ, который проходит в Марий Эл 24−25 апреля.

kremlin.ru Владимир Путин принимает участие в шествии «Бессмертного полка». 9 мая 2015

«Что касается моего участия, я ещё должен посмотреть. То есть я сердцем всегда, я член этого полка, безусловно. Но как у меня там сложится график, он ведь довольно насыщенный, я посмотрю. Но, безусловно, так или иначе я буду с теми, кто пройдёт по своим городам, посёлкам, по улицам, вспомнит о своих родственниках, о погибших и ещё о живых и скажет им спасибо, до земли поклонится победителям в этой страшной мировой бойне, поклонится тем, кто грудью встал на защиту своего Отечества», — заявил президент.

«Эта инициатива, «Бессмертный полк», родилась изнутри, из народа. Она не была какой‑то административной задумкой. Кстати говоря, и я‑то участвовал в прошлом году, принял решение в самый последний момент, я не знал, получится у меня или не получится. Выбрал ещё фотографию отца, которая рядом была. Этого не было запланировано даже в моём графике. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы то, что идёт от сердца каждого человека и от сердца всего народа, было забюрокрачено. Если это движение будет развиваться и станет традиционным, мы точно его поддержим всеми имеющимися у нас средствами», — пообещал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявлял, что проект «Бессмертный полк» должен свободно развиваться, оставаясь честным и искренним. По его словам, проект необходимо поддерживать наравне с прочими общественными инициативами, «которые несут позитивный заряд, стимулируют интерес к изучению отечественной истории и природы России, сбережению ее культурного наследия, формируют настрой на созидательную деятельность».

С 2012 года в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 12 млн человек в России и еще 15 странах мира.

Владимир Путин в 2015 году возглавил московскую колонну «Бессмертного полка».