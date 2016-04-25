Ганновер, Германия, 25 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Завершая свою поездку в Европу, президент США Барак Обама провел встречу с президентами Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Италии Маттео Ренци, британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном и немецким канцлером Ангелой Меркель, передает Associated Press.

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Пять лидеров собрались вокруг большого стола, чтобы позировать для фотографов перед началом дискуссий. Переговоры ожидаются серьезными, так как лидеры затронут широкий спектр вопросов, в том числе борьбу против «Исламского государства», гражданскую войну в Сирии и продолжающийся миграционный кризис.