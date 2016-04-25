Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил по поводу профессии журналиста. Свой комитетский юмор глава государства продемонстрировал сегодня, 25 апреля, на «Форуме действия. Регионы», который проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Йошкар-Оле (Марий-Эл), сообщает телеканал RT.

kremlin.ru Владимир Путин и журналисты

Обращаясь к одной из участниц форума глава государства сказал: «Вы были преподавателем? А стали журналистом? Какое падение! Шучу».

Примечательно, что это не первая подобная шутка Путина про журналистов. На предыдущем форуме ОНФ, который проходил в Санкт-Петербурге, упоминалось, что этот город называют «городом трех революций». Путин в ироничной форме выразил надежду на то, что результатом работы журналистов не станет четвертая революция.

«Я надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвертая революция, а наоборот, работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем обществе». — сказал тогда президент.