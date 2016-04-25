Ярославль, 25 апреля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Бюджетные расходы Ярославской области на организацию летней кампании в лагерях с дневной формой пребывания сокращены на 13 млн рублей. В результате количество мест в городских школьных лагерях может резко сократиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

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Например, в поселке Борисоглебский в последние годы отдыхало 300 — 400 детей, сейчас разговор идет о ста. В Ростове из 600 детей в дневной лагерь в этом году могут попасть лишь 190. Как озвучено в ходе заседания, проблема — в тысяче рублей, которую платит областной бюджет. Родители эту нагрузку взять на себя не могут — не позволяет законодательство, поскольку платных услуг в сфере организации летнего отдыха в лагерях дневной формы не предусмотрено.

«На Рыбинск запланировано 1 миллион 915 тыс, а лимиты выделены — 1 миллион 341 тысяча. Разрыв 574 тыс рублей — это 580 человек. Александру Нечаеву письмо из Рыбинска направлено, но он не прореагировал. Рыбинск деньги на детский отдых заложил в полном объеме, и я хочу чтобы региональный бюджет исполнял свои обязательства», — заявила Лариса Ушакова.

Заместитель председателя Правительства области Александр Нечаев подтвердил, что при формировании бюджета произошло сокращение денежных средств на летний отдых. Разница в сравнении с прошлым годом — 13 млн рублей.

«Это влияет на количество отдохнувших, в том числе в лагерях дневной формы пребывания. Мы буквально на той неделе ждем от Российской Федерации 24,5 млн на детей в трудной жизненной ситуации. И количество отдыхающих в целом увеличится», — сообщил заместитель Председателя правительства региона Александр Нечаев.

При этом дума и правительство региона активно обсуждают схему предоставления компенсаций стоимости путевок в детские летние лагеря. Комитет единогласно поддержал инициативу заместителя председателя областной думы Павла Исаева по опережающим компенсациям стоимости путевок. Напомним, сейчас родители, отправляя детей на летний отдых, оплачивают путевку полностью из собственных средств. Областной бюджет предусматривает компенсацию: по 2000 рублей на путевку. Но получать ее родители могут, собрав немалое количество справок, только спустя три месяца после отдыха ребенка. Исаев предлагает ввести дополнительную компенсационную выплату, которая будет направляться сразу в учреждение детского отдыха.