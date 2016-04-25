Киев, 25 апреля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Воронченко (прозвище «папа морпехов») и.о. командующего Военно-Морских Сил ВСУ. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

mil.gov.ua Пётр Порошенко и Игорь Воронченко

«После консультаций с Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министром обороны и начальником Генерального штаба ВСУ, я принял решение согласовать вашу кандидатуру. Мы даем определенное время для того, чтобы вы могли проявить свои лучшие качества», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко отметил мужество и верность присяге генерала Воронченко во время вывода личного состава и техники из Крыма в Украину. Глава украинского государства призвал уделить особое внимание тем морякам и членам их семей, которые остались верны украинской военной присяге и вышли из Крыма. Порошенко также отметил важность возвращения Одессе «статуса морской столицы Украины» и скорейшего обустройства Штаба ВМС Украины. «Мы должны обеспечить, чтобы Черное море оставалось морем мира», — сказал Порошенко.

В свою очередь, генерал-лейтенант Воронченко представил свое видение первых шагов на новом посту и отметил необходимость развития ВМС Украины в полном соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Порошенко уволил командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука с должности главы ВМС Украины. В феврале украинские волонтеры призвали уволить Гайдука, поскольку его дочь является супругой действующего сотрудника ФСБ России и проживает в Севастополе.

Напомним, в 2014 году Воронченко выводил из Крыма перевальскую бригаду, командовал береговой охраной. В одном из недавних интервью, вспоминая события в Крыму, он заявил, что «предлагал вывести танки и расстрелять Верховную Раду Крыма».

Справка: Воронченко родился в пгт. Бабаи Харьковской области. Окончил Ташкентское танковое училище, служил в советской группе войск в Германии, затем — в Белорусском военном округе. После распада СССР вернулся в Украину. Проходил службу в Нацгвардии в Харькове. С 1998 по 2003 год Воронченко на территории Крыма командовал полком.