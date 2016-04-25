Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» хотят видеть на новых банкнотах номиналом 200 рублей и 2000 рублей изображение Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, который расположен в столице донского и мирового казачества — городе Новочеркасске. С соответствующей инициативой выступил казак Максим Тищенко, о чем написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

ИА REGNUM Патриарший собор в Новочеркасске

Петицию Максима Тищенко поддержали уже более 2,2 тыс. человек. Автор идеи считает, что Ростовская область зря не включилась в активную борьбу. «Наверное, Ростов-на-Дону не может похвастаться мощными узнаваемыми архитектурными и скульптурными символами. Разве что «Тачанка» и комбайн напротив ДК «Ростсельмаш», им явно будет сложно тягаться с конкурентом из Волгограда. И все же не лишено смысла обратить внимание и на донскую провинцию», — считает казак.

Новочеркасский собор, как его еще именуют «второе солнце Дона», вместе с усыпальницей донских атаманов, по мнению Максима Тищенко, вполне может составить достойную конкуренцию архитектурным соперникам. Не нужно сбрасывать со счетом и саму столицу донского и мирового казачества. Здесь расположены две триумфальные арки, построенные в 1817 году к приезду на Дон императора Александра I, и памятник Согласия и Примирения, отражающий современный этап истории региона. «Почему всё это богатство истории и культуры до сих пор не замечено и не предложено Банку России для нанесения на банкноты?!» — недоумевает Максим Тищенко.

Еще один из претендентов на победу — скульптурная композиция «Григорий и Аксинья», расположенная на родине лауреата Нобелевской премии по литературе за роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова в станице Вёшенской.

Как считает автор идеи, нанесение символов Дона на новые денежные купюры увеличит туристическую привлекательность Ростовской области в разы.

Напомним, что свои предложения Банку России адресовали Великий Новгород, Калуга, Барнаул, Ижевск, Самара, Иркутск. Но фаворитом в этой гонке считается город-герой Волгоград и монумент «Родина-мать зовет».