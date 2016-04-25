Сургут, Югра, 25 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В югорском Сургуте угонщица снесла на «Газели» пять кладбищенских надгробий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Неосторожная езда

Произошло это 24 апреля в 11 часов утра. Управляя автомобилем «Газель», 50-летняя женщина снесла несколько надгробных плит, превысив скорость и не справившись с управлением. Свидетели происшествия уверяют, что женщина была пьяна, причем при задержании забрала из машины бутылку водки. Так как от медосвидетельствования она отказалась, в официальной сводке об этом не говорится. Как передает телекомпания «Сургутинформ ТВ», женщина вела себя неадекватно, заявив, что за рулем злосчастной «ГАЗели» была ее умершая дочь.

Мало того, хозяин «ГАЗели» заявил, что не давал разрешения на управление его автотранспортом. Ранее данная автоледи в нарушениях ПДД не была замечена, заявили в УГИБДД по ХМАО.

Автоледи под градусом, идущие на таран, видимо, особый признак весенних окружных дорог. Накануне, 19 апреля, в городе Белоярском женщина, будучи за рулем ВАЗа, выехав на встречную полосу, врезалась в автомобиль «Дэу». От удара ее автомобиль отнесло к остановке, где стоял автобус, которому тоже немало досталось. К счастью, пострадал лишь водитель иномарки, получив травмы.

Отметим, что по данным ГИБДД по ХМАО, лишь за период с 22 по 24 апреля в Югре были задержаны 87 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 32 — за отказ от медицинского освидетельствования, 52 — за выезд на полосу встречного движения.