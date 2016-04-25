Астана, 25 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум.



Флаг Казахстана

От 650−700 до двух тысяч человек, по разным оценкам, вышли на несанкционированный митинг против продажи казахстанских земель на западе Казахстана, в Атырау накануне. Поводом стало решение властей с 1 июля продать через аукционы 1,7 млн га сельхозземель. Несмотря на то, что это решение является одним из этапов реализации Плана нации, принятого еще в 2015 году, волнения случились именно сейчас, когда процесс подошел к стадии воплощения. Примечательно, что митинг произошел в Атырау, который известен как нефтяная столица, но не житница страны.

Своим видением ситуации поделился казахстанский социолог и исследователь казахского национализма Серик Бейсембаев

«События в Атырау, помимо всего прочего, ярко продемонстрировали мобилизационный потенциал казахского национализма. Люди вышли, по сути, не из-за опасений за сельское хозяйство, а ради защиты своих ценностей. Говоря научным языком, произошло слияние двух мощных нарративов: представления о земле как о главнейшем достоянии нации — «ата-баба мұрасы», «найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап қалған жер» («наследство предков», «земля, которую отвоевали» — прим. ИА REGNUM) и образ врага в лице китайцев — «Қара қытай қаптаса» (имеется в виду поговорка «если заполонят черные китайцы, русского братом назовешь» — прим. ИА REGNUM). Плюс, я думаю, сыграл (роль) другой архетипический образ в виде ощущения западными людьми себя защитниками казахской земли — «кіші жүзді найза беріп, жауға қой» («Младшему жузу дай копье и поставь против врага»: западный Казахстан населен в основном представителями родов Младшего жуза — ИА REGNUM). Эти три элемента находятся в плоскости иррационального. Поэтому невозможно никакими логическими аргументами противостоять им. Чтобы быть услышанными, власти нужно разговаривать с людьми на этом же уровне и на их же языке», — отметил эксперт.

Корреспондент ИА REGNUM уточнил у социолога некоторые моменты из сказанного.

ИА REGNUM: Серик, каких последствий вы как исследователь казахского национализма ожидаете для его дальнейшего развития? И в целом по ситуации?

Думаю, что в краткосрочной перспективе все будет зависеть от того, какие меры будут приняты. Пойдут ли лица, принимающие решение, на удовлетворение требований митинговавших. Если все-таки да, то есть вероятность спада протестной активности. Но в долгосрочной перспективе это событие будет иметь свои последствия в виде роста политической активности населения.

ИА REGNUM: Есть План нации, есть закон, есть решение начать аукционы с 1 июля. Вы думаете, процесс остановят из-за митинга?

В нашей стране решения принимаются очень быстро. Могут отложить, пока не спадет волна.

ИА REGNUM: Вернемся к национализму.

Это событие очень показательно с точки зрения потенциала наших так называемых националистов. Ни один из них там не появился и этот митинг не организовывал. Это по большей части было самоорганизацией людей. Тем самым разрушился один из самых стойких стереотипов в нашем обществе о том, что люди, известные в масс-медиа как «националисты», являются выразителями казахского национализма. По сути, стало ясно, что в плане политической мобилизации масс эти два элемента слабо пересекаются, а казахский национализм как политико-идеологическое явление получил новый импульс. Оформилось — пока еще — стихийное движение, которое в дальнейшем может перетечь в общественно-политическое. Есть объединяющий символ — родная земля, цель борьбы — защитить родную землю, и подходящий социально-экономический и политический фон. Осталось, чтобы появился лидер, который это возглавит.

ИА REGNUM: Почему именно Атырау? Там ведь реально нет самих сельхозземель. Вы частично пояснили, но все же.

Да, менталитет, особенность Младшего жуза. Плюс там еще очень сильные неформальные связи на уровне местных сообществ. Уровень взаимоподдержки очень высокий, благодаря моноспециализации региона и относительно однообразного социального и этнического состава населения. Кроме того, в регионе сильно выражена китаефобия из-за их нефтедобывающих компаний. Была информация, что крупный китайский сельхоз-бизнес заходит на рынок.

Отметим, по факту несанкционированного собрания на площади в Атырау начато досудебное расследование. В полиции сообщили, что факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Кроме этого, полицейские добавили, что никто из участников собрания задержан не был.

Между тем в стране объявлена и запланирована продажа через аукционы не только сельхозземель, но и участков недропользования.