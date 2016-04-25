Санкт-Петербург, 25 апреля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Следственный комитет РФ переданы материалы о «финансовых отношениях» между строительной компанией «Воин-В» и депутатом петербургского Законодательного собрания из «Единой России» Сергеем Никешиным. Об этом сегодня заявил генеральный директор фирмы Олег Глущенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Федотов. Взяточник

Напомним, именно при получении денег от Глущенко 21 апреля сотрудниками ФСБ был задержан депутат Законодательного собрания Вячеслав Нотяг. По решению суда, он арестован на два месяца. По версии следствия, Нотяг получал взятки за не препятствование строительству в Ульянке (на юго-западе Петербурга), против которого выступали общественные активисты.

По словам Олега Глущенко, депутат Сергей Никешин своей поправкой в 820-й закон (о границах охранных зон в Петербурге, — прим. ред.) поднял допустимую высотность застройки квартала в Ульянке до 80 метров, в то время как Росохранкультура согласовывала лишь 30-метровую высоту. Квартал попал в программу реновации «хрущевок», Смольный заключил с «Воин-В» инвестиционное соглашение.

Глущенко рассказал, что на рубеже 2008−2009 годов у него с Никешиным появились некие «финансовые договоренности». «Мы знали, что начальная высота 30 метров, но мы также знали, что будет готов законопроект, который изменит ее до 75−80 метров, его и приняли 24 или 25 декабря 2008 года. Мы сознательно до того момента не подписывали инвестиционный договор с городом, ждали поправок», — подчеркнул Глущенко.

Он не стал подтверждать или опровергать, что заплатил Никешину 300 тыс. рублей именно за увеличение разрешенной высотности, хотя ранее в СМИ уже сообщал об этом. «С Никешиным были (финансовые договоренности — прим. ред.), есть материалы, подтверждающие это. В последнее время ими заинтересовались правоохранительные органы, как только они разберутся, мы подробнее сообщим», — добавил Глущенко.

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Напомним, Олег Глущенко уже дал показания на Вячеслава Нотяга о том, что тот якобы вымогал у него деньги и сумел получить в общей сложности 1,5 млн рублей за не препятствование застройке в Ульянке.

Глущенко пояснил, что платил Нотягу за то, чтобы тот не ходил на митинги «лжеградозащитников», не писал депутатские запросы, в частности, в прокуратуру, а также предоставлял Глущенко всю имеющуюся информацию о запросах самих гражданских активистов, протестующих против строительства.

Глущенко настаивает, что некие «ненастоящие» градозащитники портят имущество его компании, подделывают справки, устраивают несанкционированные массовые акции, обращаются в суды, что постоянно снижает темпы стройки.

С этими людьми, по словам Глущенко, тесно работали Вячеслав Нотяг, а также его коллеги по парламенту Борис Вишневский и Сергей Никешин. «Алексей Ковалев тоже принимал участие, но, может быть, в меньшей степени», — добавил Глущенко.

Гендиректор строительной компании заявил, что из вышеназванных платил только Нотягу и Никешину. С первым гендиректор «Воин-В» договорился о «вознаграждении» в ноябре 2014 года. Олег Глущенко признал, что начал сотрудничать с правоохранительными органами «не с первого дня», когда стал давать взятки, а тогда, когда «набралась некая критическая масса».

«Понятно, что если человек, у которого требуют взятку, сразу побежит в полицию, дело развалится через два дня», — сказал Глущенко. Он еще раз подчеркнул, что депутат Максим Резник тоже был в курсе договоренностей с Нотягом, поскольку, по утверждению Глущенко, присутствовал при одном из таких разговоров летом 2015 года. Сам Резник утверждает, что никогда лично не встречался с Глущенко, тем более в обществе Нотяга в Мариинском дворце.

По словам Олега Глущенко, он стал платить Вячеславу Нотягу потому, что депутат якобы первым принялся участвовать в митингах против застройки в Ульянке; первый раз они встретились в 2012 году. Глущенко продолжал регулярно платить Нотягу по 300 тыс. рублей, хотя, по его же собственным словам, депутат свои обещания так и не выполнил. «Он меня обманул», — добавил Глущенко.

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Напомним, Вячеслава Нотяга арестовали на два месяца в минувшую субботу по делу о взятке в особо крупном размере. Заседание проходило в закрытом режиме, так как Глущенко заявил, что ему поступают телефонные угрозы, и он опасается за свою жизнь и жизнь родных.

Между тем, самому Глущенко кажется совпадением тот факт, что история о взятках вышла на поверхность за несколько месяцев до выборов в ЗакС и Госдуму, которые состоятся в сентябре. «Я не занимаюсь выборами, это дело не носит с моей стороны никакой политической подоплеки», — сказал журнралистам Олег Глущенко.