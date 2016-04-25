Калуга, 25 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело о поставке в детские учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности

kaluga24.tv Творог неизвестного производителя не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу

Как сообщил 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM и. о старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь, по версии следствия, на основании заключенных в январе 2016 года договоров одна из фирм осуществляла в девять дошкольных образовательных организаций поставку молочной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

Так, по результатам произведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области» анализов отобранных проб поставляемой продукции выявлено, что творог одного из производителей не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по различным показателям. Творог и сметана неизвестного производителя не соответствуют требованиям по жирно-кислотному составу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Помимо этого в ходе следствия будут выявлены обстоятельства, которые способствовали совершению указанного преступления, и организованы меры их устранения.