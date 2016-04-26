Астана, 26 апреля, 2016, 04:51 — ИА Регнум.



trainclub.ru Пекин строит железнодорожную сеть в Центральной Азии

«Мягкая сила» Китая менее эффективна, чем программы США», — заявил казахстанский аналитик Марат Шибутов в интервью ИА REGNUM. И пояснил свою точку зрения.

ИА REGNUM: Как менялся баланс сил Китая, США и России в Средней Азии в последние годы?

Главное изменение — рост влияния Китая. Пекин строит газовую и железнодорожную сети, завязывая экономику государств Средней Азии на себя. Осталось доделать автодорожные магистрали, и тогда регион полностью будет пронизан инфраструктурой КНР. Эта подготовка — очередной шаг к реализации экономических проектов Китая в регионе.

США, в определенном смысле, сократили свое влияние в Средней Азии. После завершения военной кампании в Афганистане регион потерял свою значимость для Вашингтона.

Если Китай и США действовали по своей воле, то изменение стратегии России — вынужденная мера. Москва отказалась от влияния и активных действий просто потому, что на это нет сил и ресурсов. Вначале внимание сосредотачивалось на Украине, потом на Турции, теперь на Сирии. Средняя Азия как была периферией мировой политики, так и осталась.

ИА REGNUM: Это хорошо или плохо?

Для государств региона — это хорошо. Ведь центр мировой политики — это не то место, где хочется жить. Если нас оставят в покое и не будут рвать на части, то мы будем спокойно существовать и дальше.

ИА REGNUM: Насколько успешными будут программы «мягкой силы», которые КНР реализует в постсоветской Средней Азии?

У Китая на ментальном уровне существуют серьезные барьеры при работе с другими обществами. КНР всегда жила закрыто. В истории были периоды, когда китайцы старались лишний раз не контактировать с внешним миром. Из-за отсутствия опыта сейчас им нелегко находить общий язык с другими странами.

Соответственно, реализация программ «мягкой силы» превосходит их возможности. Программа лояльности хорошо работает там, где есть развитые сетевые структуры и отсутствует жесткая иерархия. Там, где существуют горизонтальные связи, а не вертикальные, как в странах Средней Азии.

Наличие жесткой вертикали характерно и для Китая. Поэтому они не успевают принимать решения и быстро прорабатывать реакцию в обществе, В результате все возможности, которые должны открывать программы «мягкой силы», для КНР сводятся к нулю.

Кроме того, для успешной работы в этом направлении существует еще одно препятствие — языковой барьер. Китайские СМИ на русском языке, которые работают на аудиторию Средней Азии, не слишком популярны.

У США, например, успехи в подобных программах несравнимо больше. Английский язык знают гораздо больше людей, чем китайский. По крайней мере пока.

ИА REGNUM: Действительно ли все стороны поддерживают сопряжение двух интеграционных проектов, ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, как об этом говорят на официальном уровне?

Два проекта практически идеально подходят друг другу. Единственное, что мешает интеграции, — позиция силовых ведомств России. Они очень настороженно относятся к китайским инициативам.

ИА REGNUM: Китай планирует перенести низкорентабельные производственные мощности в Среднюю Азию. Может ли это угрожать местным бизнесменам?

Планы остаются только на словах и на бумаге. Перенос — это длительный и трудоемкий процесс. Перенос швейных производств в Россию — это самый легкий вариант. Для полноценного переноса серьезного производства нужна инфраструктура, которая пока не готова.

Вопрос в другом — окажется ли в Казахстане и Киргизии достаточное количество квалифицированной рабочей силы, чтобы эти гипотетические заводы обслуживать.

ИА REGNUM: Что мешает КНР привезти своих рабочих?

Миграционное законодательство. Несмотря на разрешение пребывания иностранных граждан по рабочей визе, в реальности перевезти рабочих очень тяжело.

Поэтому бояться Китая не нужно. У него есть ценности и приоритеты, в которых Средняя Азия пока играет роль тыла. Тыла не очень привлекательного, но который должен быть в безопасности.

Средняя Азия несет в себе гораздо больше рисков, чем выгод. Например, Киргизия с бедным, узким рынком и маленькими возможностями. В этой реальности для Китая нет ничего привлекательного. Средняя Азия для КНР — неуютное место. Жить в том же Китае гораздо комфортнее.

Единственный вариант экспансии маловероятен. Это может произойти в случае, если Китай потерпит поражение в противостоянии с Вьетнамом и, откатившись назад, попытается отыграться в Средней Азии.