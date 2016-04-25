Барнаул, 25 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. «В современной политической практике довольно часто встречаются скороспелые предложения что-нибудь укрупнить, ликвидировать, слить, сократить, запретить и т.д. По всей стране, например, сейчас «оптимизируют» вузы, библиотеки, музеи и больницы, хотя к слову «оптимизация» (то есть, — «улучшение») это в реальности не имеет никакого отношения. Напротив, вреда от таких сокращений часто бывает гораздо больше, чем пользы», — такое мнение ИА REGNUM высказал доктор исторических наук, профессор, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов в ответ на недавнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу необходимости укрупнить регионы.

личный архив профессора Ю.Г. Чернышова Юрий Чернышов, профессор

«Иногда перемены вообще затевают ради самой видимости перемен. Сегодня Валентина Матвиенко предложила вслед за укрупнением регионов России провести еще и ревизию всех министерств. А чуть ранее она, прямо по Оруэллу, предложила создать «Министерство Счастья». Чем в реальности это может обернуться — чиновникам нового министерства дадут новые кабинеты, добавят оклады и представят это в СМИ как процесс достижения народного счастья?», — задается вопросом профессор.

Он напомнил, что в истории такое бывало уже не раз. «Когда какие-то правящие круги желают «законсервировать» свое пребывание у власти, они не проводят реально необходимые стране реформы, а занимаются имитацией перемен или просто отвлекают внимание общества дискуссией о самой возможности изменений. Так, в течение последних лет в качестве периодически всплывающих тем использовались темы захоронения тела Ленина, тема смены часовых поясов, тема укрупнения российских регионов. Каждый раз при очередном инициировании этих дискуссий оживляются сторонники и противники предлагаемых изменений. Своим шумом они отвлекают внимание общества от действительно назревших проблем (бюрократизация, коррупция, сокращение социальных расходов, падение жизненного уровня и так далее). При этом в итоге весь пар уходит в свисток, а «паровоз» остается стоять и ржаветь примерно на том же месте», — приводит довод Юрий Чернышов.

По его словам, тема укрупнения регионов уже много лет периодически всплывает в повестке дня, но за все эти годы так и не была разработана стратегия реформирования, которая бы гибко и разумно учитывала все многообразие регионов России. «Не удивительно, что, едва начавшись, «укрупнение» тут же забуксовало», — подчеркивает профессор. В пример он привел историю с «двумя Алтаями».

«Разговоры о присоединении к Алтайскому краю Республики Алтай затихли. Многие эксперты не видят экономического смысла в присоединении к дотационному региону еще более дотационного. Региональные элиты в Республике Алтай категорически не хотят лишаться имеющихся у них привилегий. А в потенциальных «регионах-донорах» (Кемеровская и Новосибирская области) отнюдь не рады перспективе получения новых «нахлебников», — подчеркнул профессор Чернышов.

Резюмируя тему, озвученную Валентиной Матвиенко, он заметил, что любая непродуманная «оптимизация» может сейчас усилить напряженность в обществе.

«Нужно ли это представителям власти в год выборов? Вряд ли. Поэтому тема «укрупнения регионов», скорее всего, так и останется в очередной раз «информационным вбросом», просто отвлекающим внимание общества. Для того, чтобы эффективно решать реальные проблемы страны, нужны гораздо более серьезные и ответственные подходы. В случае со «слабыми» регионами надо заниматься не укрупнениями, а предоставлением регионам (в особенности расположенным вдали от центра, на востоке страны) гораздо более благоприятных условий для их развития», — считает Юрий Чернышов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ Валентина Матвиенко заявила об актуальности укрупнения ряда субъектов РФ. «Мы можем сегодня себе позволить провести те реформы, которые повысят качество управления, а соответственно, уровень экономического и социального развития, а главное — качество жизни людей», — считает Матвиенко. Однако, ряд экспертов, которых уже опросила редакция, высказали мнение о том, что идеи укрупнения и объединения несвоевременны и даже вредны.