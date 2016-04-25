Ярославль, 25 апреля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению не стал голосовать за кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

25 апреля комитет должен был определиться с кандидатурой детского обмудсмена, сделав выбор из десяти претендентов. На заседании региональной думы 26 апреля это решение должно было быть утверждено. Однако развитие ситуации стало неожиданным для всех — фракция «Единой России» накануне заседания комитета так и не смогла определиться с предпочтениями по кандидатуре детского омбудсмена.

«Фракция не пришла к единому мнению на этот счет. Значит, на завтрашнем заседании думы депутаты будут голосовать свободно. Предлагаю не голосовать на комитете за кандидатуру уполномоченного по правам ребенка, потому что может получиться коллизия: мы сегодня проголосуем, а дума завтра наше решение не утвердит», — предложила председатель комитета Лариса Ушакова.

В итоге комитет принял решение рекомендовать на голосование думы кандидатуры всех десяти претендентов на пост уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. На должность будет назначен тот, кто наберет большее число голосов.

«Нестандартное решение», — резюмировала Лариса Ушакова.