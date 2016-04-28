Московская область, 31 марта, 2008, 20:20 — ИА Регнум. Никаких планов по переименованию подмосковного города Дзержинский в Угрешу у местных властей нет. По крайней мере, в муниципальных СМИ тема возможной смены названия города последнее время никак не освещается. Об этом сообщил в интервью ИА REGNUM ответственный редактор газеты "Угрешские вести" Константин Меринов.

По его словам, последняя серьезная попытка присвоить Дзержинскому наименование Угреша была предпринята 5 лет назад, когда руководитель городской ТЭЦ-22, он же председатель попечительского совета по возрождению Николо-Угрешского монастыря, инициировал создание группы горожан в поддержку идеи переименования города. В числе ее сторонников был и тогдашний мэр Виктор Доркин, трагически погибший в марте 2006 года. На страницах дзержинских газет и в эфире кабельного телевидения развернулась острая полемика вокруг инициативы по возращению городу исторического названия. Отношение местных жителей к обсуждаемому вопросу было неоднозначным. Некоторые идею поддержали, но нашлось много противников. Как сказал Меринов, "Угрешские вести" провели исследования своей аудитории и получили весьма интересные результаты. Оказалось, что около 60% читателей газеты не поддерживают идею переименования города и только 40% выступают "за".

Константин Меринов напомнил, что в 2003 году в самый разгар кампании по переименованию города члены инициативной группы собрали документы в поддержку проведения реферндума, итоги которого должны были расставить все точки над "i". Однако при изучении представленных документов оказалось, что их недостаточно, и в проведении плебисцита было отказано. По словам Меринова, примерно полгода после этого тема переименования Дзержинского еще активно обсуждалась, но потом сошла на нет. Впрочем, собеседник корреспондента агентства не исключает, что "за стенами Николо-Угрешского монастыря идея присвоения городу названия Угреша по-прежнему вынашивается".

Впрочем, ответственный редактор газеты "Угрешские вести" особо подчеркивает, что города с таким названием исторически в этих местах никогда не было. Угрешами называлась местность вокруг одноименного монастыря. Между тем, имя Дзержинский эта территория носит с 30-х годов прошлого века, в 1981 году, когда союзное руководство решило повысить статус населенного пункта до города районного подчинения, за ним сохранили существовавшую топонимику.