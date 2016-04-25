Ярославль, 25 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. 1 мая в Ярославле пройдет традиционная Монстрация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил организатор мероприятия Андрей Алексеев. Шествие пройдет в Ярославле уже четвертый год подряд как альтернатива официальной первомайской демонстрации.

фото группы «Ярославская монстрация» в Facebook Ярославская монстрация 2014 года

Участники Монстрации идут по городу с шутливыми лозунгами. В этом году сбор участников намечен на 12 часов на улице Революционной напротив Ярославского медицинского университета, у знака «IT-покрути». Маршрут шествия пройдет по центральным улицам: Революционная. Андропова, Трефолева, Советская, Первомайская. Конечная точка — памятник Николаю Некрасову.

«Количество участников согласовано на уровне 500 человек. По опыту прошлых лет — примерно так и получается. Но если придет больше народу, никто никого не накажет», — пригласил ярославцев на Монстрацию Андрей Алексеев.