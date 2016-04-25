Курган, 25 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Кургане снят рекламный баннер с вырезанным отверстием для мемориальной доски ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщают очевидцы, это произошло сегодня, 25 апреля, в течение нескольких часов после публикаций о дизайнерском «решении», оскверняющем память фронтовика, народного артиста РСФСР Виктора Леонидовича Шадровского.

Юлия Васильева Скандальный баннер сняли после возмущения курганцев

Напомним, накануне ИА REGNUM сообщало о том, что в нескольких минутах ходьбы от администрации Кургана магазин джинсовой одежды оформил витрину с изображением развалившимся американского ковбоя, вырезав дырку под установленную более 10 лет назад мемориальную доску.

Выяснилось, что подобное «художество» на фасаде было согласовано городскими чиновниками. Баннер вызвал возмущение курганцев в соцсетях.