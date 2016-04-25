Ярославль, 25 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. 24 апреля в Ярославле завершился VIII Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра драмы им. Ф. Волкова. В фестивале приняли участие более 300 студентов 14 театральных вузов из 7 регионов страны — от Симферополя до Хабаровска.

выступление ансамбля «Волков-бэнд»

В течение недели сыграно 15 спектаклей на трех сценах города, проведены 4 творческие встречи со знаменитыми режиссерами и актерами — Игорем Золотовицким, Дмитрием Певцовым, Евгением Марчелли и Александром Кузиным. В рамках «Года кино в России» почти ежедневно проходили ночные кинопоказы дипломных фильмов выпускников ВГИК.

Рецензии на студенческие работы выдавала интернет-газета «Отсебятина», выпускаемая студентами-театроведами. В последний день фестиваля зрителю были представлены три спектакля. Российская государственная специализированная академия искусств и театр «Недослов» показали «Утиную охоту» Александра Вампилова.

Выпускники школы-студии МХАТ выступили с композицией «Чё стихи» на материале современной русской поэзии. Вечером на основной сцене Волковского Театральный институт Саратовской консерватории отыграл мюзикл «Пули над Бродвеем» по пьесе Вуди Аллена. Завершением главного студенческого театрального фестиваля России стала традиционная «Апельсиновая вечеринка» на Первомайском бульваре. Под живую музыку «Волков-бенда» Ярославль поставил финальную точку в БТР.