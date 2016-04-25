Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 апреля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Старинный город Переславль-Залесский на юге Ярославской области занял вторую позицию в топ-10 журнала «Форбс» среди «бюджетных» экскурсионных мест, сообщается на сайте издания. Журнал о богатых людях и богатстве выделил Переславль как один из самых недорогих малых городов, подходящих для приятного путешествия на майские праздники.

ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского

Издание отмечает, что бюджет поездки в популярный город Золотого кольца России, который полон древних монастырей, соборов и церквей, составляет всего 3 300 рублей. Начать знакомство с Переславлем-Залесским журнал рекомендует с панорамы города, открывающейся со смотровой площадки колокольни Богоявленской церкви Горицкого монастыря (Переславский музей-заповедник). Жемчужина Переславля-Залесского — Спасо-Преображенский собор XII века, где крестили Александра Невского. Кроме того, в городе есть музей утюга, а в его окрестностях — музей паровозов.

На первом месте в рейтинге недорогих, но приличных малых городов подмосковный Зарайск. Бюджет посещения 3 278 руб. Следом за Переславлем идет Солигалич из Костромской области — бюджет 3 322 рубля. Далее следуют Енисейск (Красноярский край), Болгар (Республика Татарстан), Кунгур (Пермский край), Старая Русса (Новгородская область), Гатчина (Ленинградская область) и Мариинск (Кемеровская область).

При составлении рейтинга, учитывалась стоимость проживания в недорогой гостинице рядом с центром города (на двоих человек), цена обеда в кафе и осмотра главной местной достопримечательности.

Журнал составил рейтинг совместно с порталом Travel.ru.