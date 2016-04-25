Симферополь, 25 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Джанкое по улице Московская произошло возгорание на газовой автозаправочной станции, принадлежащей одному из частных предприятий. Пожар потушен меньше чем за час, жертв нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе МЧС Крыма.

82.mchs.gov.ru В Крыму взорвалась заправка

«По предварительной версии, при заправке газового баллона легкового автомобиля KIA Sephia, произошло воспламенение газо-воздушной смеси с последующим хлопком, в результате чего огонь с автомобиля перекинулся на навес над автозаправочными колонками», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, к моменту прибытия спасателей, огнем был охвачен автомобиль KIA Sephia и навес над заправочными колонками. В 09:19 пожарные приступили к ликвидации возгорания: были поданы 2 ГПС-600 и лафетный ствол для тушения огня и охлаждения резервуаров с газом. В 10:06 пожар потушили. Площадь возгорания составила 40 метров квадратных.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. До ближайших зданий и сооружений расстояние составляло около 150 метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили спасатели.

Напомним, подобный случай произошел три года назад в селе Фонтаны Симферопольского района. На автомобильной газонаполнительной станции ООО «Веритас транс груп» во время заправки в автомобиле «Нексия» взорвался пластиковый баллон. Водитель погиб на месте.