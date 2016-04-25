Санкт-Петербург, 25 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. После выхода проекта создания Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге на самоокупаемость и до истечения срока концессионного соглашения платная дорога может принести в казну Петербурга сумму, сопоставимую с нынешним годовым бюджетом города.

nch-spb.com Мост на центральном участке ЗСД

Такие расчеты привела компания «Магистраль Северной столицы» (МСС), которая строит центральный участок ЗСД и эксплуатирует уже построенные южный и северные участки, сообщает сегодня РБК.

Согласно расчетам МСС, выход проекта на самоокупаемость намечен к 2020 году. По условиям договора, после этого городу должно перечисляться 90% от суммы доходов оператора дороги, полученного сверх минимального дохода в 9,6 млрд рублей в год."С учетом того, что инвестор будет эксплуатировать ЗСД до 2042 года, по финансовой модели, выплаты в бюджет могут составить более 380 млрд рублей — порядка 17,3 млрд рублей в год», — отмечает источник.

Напомним, параметры бюджета Петербурга на 2016 год после весенней корректировки должны составить: доходы — 435,8 млрд руб., расходы — 494,4 млрд руб.

Пока же все собранные за проезд по южному и северному участку средства компания направляет на строительство центрального участка, запуск которого запланирован на 2016 год. Но этих денег недостаточно, поэтому бюджет Петербурга ежегодно субсидирует затраты инвестора, связанные со строительством и эксплуатацией ЗСД. Это положение концессионного соглашения не раз вызывало критику оппозиционных депутатов Заксобрания Петербурга, считающих такой расклад «кабальным» для города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2016 года фракция «Справедливой России» в петербургском Законодательном собрании предлагала городской прокуратуре опротестовать концессионное соглашение Смольного с инвестором Западного скоростного диаметра.

По расчетам «эсеров», только в 2016 году прогнозируемые выплаты из бюджета в адрес МСС составят 4,7 млрд рублей, то есть 1% от суммы всех расходов Санкт-Петербурга в 2016 году, что равняется порядка 10% от сметы расходов комитета по социальной политике или 20% от сметы расходов жилищного комитета.

Критики ЗСД уверены, что на трассе ЗСД никогда не будет большого пассажиропотока, и город ничего не получит от платной дороги, кроме расходов.

По официальным данным, в 2016 году на реализацию соглашения о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» выделены бюджетные средства в объеме 4 млрд 177 млн рублей.

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ЗСД — это платная магистраль, строительство которой началось в 2005 году. С 2012 года запущено движение по южному участку ЗСД, с 2013 года — по северному. После введения в строй центрального участка трасса по кратчайшему пути вдоль Финского залива свяжет южную и северную части Петербурга.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.