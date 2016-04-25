Ярославль, 25 апреля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Ярославская таможня, в сферу деятельности которой входят Ярославская и Костромская области, пополнила государственный бюджет в 1-м квартале 2016 года на 2 млрд рублей. Такие данные приводит сайт Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта nalogi.ru

По данным Ярославской таможни, суммарный объем товарооборота за I квартал 2016 года составил 316 млн долл. Это на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом и стоимость ввезенных товаров уменьшилась почти на 30%: с 218,9 млн долларов до 153,4 млн. Общая стоимость экспорта упала на 41% и составила 162,6 млн долларов (275,8 млн в прошлом году).

34% от регионального импорта составили лекарства, их ввезли на 52 млн долл. В прошлом году их завезли на 104 млн (48% импорта). На втором месте (25%) идет оборудование и механические средства. Их в Ярославскую область ввезли на 38 млн долл.

Основными импортерами через Ярославскую таможню в первом квартале были Нидерланды — 19,1%, Германия — 17,8%, Япония — 10,2%, Италия — 10,1%, Китай — 5,8%.

В структуре экспорта Ярославской и Костромской областей, относящихся к сфере Ярославской таможни, как и все последние годы, за 3 месяца 2016 года по стоимости преобладают оборудование и механические устройства, древесина и изделия из нее, а также продукты неорганической химии, топливо минеральное, нефть и нефтепродукты.

Наибольшую роль в снижении экспорта сыграло уменьшение объёмов вывоза оборудования и механических устройств и продуктов неорганической химии, а импорт лекарств, древесины и топлива, напротив, увеличился.

Товары через Ярославскую таможню идут в 78 стран-партнеров: Китай — 24,5%, Польша — 12,4%, Узбекистан — 5,1%, Германия — 4,8%, Литва — 4,2%. На долю этих стран приходится около 50% стоимости всех экспортных поставок.

Количество деклараций на товары в январе — марте 2016 года выросло на 20% и составило 7919. Число участников внешнеэкономической деятельности возросло до 334 по сравнению с 321 в первом квартале 2015 года.