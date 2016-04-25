Луганск, 25 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, в районе контрольного пункта пропуска у станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ) украинские силовики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом на брифинге заявил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.

Сбитый беспилотник

«Сегодня, в 11.00 в районе перехода у Станицы Луганской патруль СММ ОБСЕ был обстрелян украинскими силовиками из стрелкового оружия. Этот факт говорит о том, что киевские власти не готовы к мирному диалогу и всячески пытаются воспрепятствовать открытию пункта пропуска, который планировался на завтра», — сказал Марочко.

Он призвал ОБСЕ приложить все возможные усилия для прекращения провокаций украинских войск, «которые могут вызвать эскалацию вооруженного конфликта на Востоке Европы».

По его словам, в Станице Луганской украинские силовики продолжают выселять из собственных домов мирных жителей и мародерствовать. «По данным нашей разведки стало известно, что в Станично-Луганском районе замечены бывшие военнослужащие батальона «Торнадо», который стал широко известен своими военными преступлениями против мирных жителей Луганщины. В Станице-Луганской и Ольховой стали известны факты насильственного выселения из собственных домов мирных жителей украинскими силовиками и многочисленные факты мародерства», — рассказал Марочко.

Он проинформировал, что вчера силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции сбили над территорией ЛНР очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ. «Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР пресекают все попытки использования ВСУ БПЛА. Так, вчера нашими подразделениями был сбит очередной украинский беспилотник. Беспилотник был дорогостоящий, хороший беспилотник, но все такие беспилотники будет ждать печальная участь», — обещает Марочко.

При этом Марочко заверил, что за прошедшие сутки ВС ЛНР не зафиксировали факты обстрелов со стороны ВСУ.

В свою очередь 25 апреля спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко отметил, что вчера ВС ЛНР «трижды нарушили режим тишины в станице Луганской, в частности под огонь «оккупантов» снова попал закрытый КПВВ».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреле 2016 года заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел. «Наши патрули часто находятся в зоне огня, и часто разрывы снарядов фиксируются вблизи наших наблюдателей. Еще хуже ситуация, когда по нашим патрулям открывают огонь намеренно. Два таких случая были зафиксированы недавно… Всем сторонам конфликта я дал понять, что по этим фактам будет расследование, виновные должны понести наказание», — сказал Хуг 16 апреля.