Чебоксары, 25 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии предвыборная кампания становится всё активнее, а улицы города продолжают обрастать агитационными баннерами. Рекламный щитовой рынок практически окрашен в цвета символики одной партии: единороссы поздравляют со всевозможными праздниками, напоминают о существовании своих приёмных, появляясь перед народом в основном дуэтом или трио, реже — соло. Цветовое единообразие изредка разбавляют щиты справорооссов, либерал-демократов и «Яблока». На этот политический окрас отреагировало Чувашское УФАС по заявлению руководителя чувашского общественного движения «Наблюдатель» Алексея Глухова. Антимонопольщики полагают, что политическая реклама допустима только в период агитационной кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее члены оппозиции на круглом столе обратили внимание на то, что щитовой рынок практически закрыт от них даже при наличии финансовых средств: владельцы рекламных конструкций не хотят размещать политическую рекламу других партий на своих площадях. В результате баннеры, растяжки и другая уличная реклама оказываются забронированными и используемыми единороссами. И происходит это задолго до официального агитационного периода, который намечен на июнь 2016 года.

В общественном движении «Наблюдатель» отмечают, что закон «прямо запрещает использование рекламных конструкций вне агитационного периода». «Закон «О рекламе» дает возможность использовать рекламные конструкции только для рекламы и социальной рекламы. Проведя мониторинг наружных рекламных конструкций, размещенных в городах Чебоксары и Новочебоксарск, мы установили многочисленные факты размещения политической рекламы, которая была завуалирована под социальную, но таковой не является», — говорит Алексей Глухов.

Общественников поддержали чувашские антимонопольщики, куда было подано соответствующее заявление. В ответе УФАС, в частности, говорится, что «размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях допускается в период проведения агитации по вопросам референдума и предвыборной агитации. «За пределами агитационных периодов, предусмотренных избирательным законодательством, размещение на рекламных конструкциях агитационных материалов не допускается», — полагают антимонопольщики, ссылаясь на Конституцию РФ, закон об основных гарантиях избирательных прав и закон о рекламе.

В связи с тем, что положения указанных законов создают «неоднозначность в трактовке» ч.2 ст. 19 федерального закона «О рекламе» (данная норма гласит, что рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы), Чувашское УФАС направило в Федеральную антимонопольную службу запрос о разъяснении применения данной нормы в части определения начала и окончания периода предвыборной агитации.

«После получения разъяснения Федеральной антимонопольной службы будет рассмотрен вопрос о возможности возбуждения дел в отношении рекламораспространителей, допустивших нецелевое использование рекламных конструкций», — говорится, в частности, в ответе УФАС.

В общественном движении полагают, что ведомство таким решением «дает время, чтобы все, кто пользуется наружной рекламой в политических целях, могли одуматься и снять развешанные по городу баннеры до объявления выборов». И обещают, что в мае будут поданы жалобы по конструкции с политической рекламой.

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение целевого использования рекламных конструкций для юридических лиц и индивидуальный предпринимателей в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а в случае неоднократных нарушений — отзыв разрешения на рекламную деятельность.