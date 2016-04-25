Калининград, 25 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Калининградские школьники через неделю, 2 мая, примут участие в игре «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры г. Правдинска». Одним из объектов для посещения любознательными учениками со всей области станет «школа, в которой училась поэтесса Агнес Мигель». Такая формулировка указана на сайте государственного учреждения Калининградской области «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».

antifawdl.blogsport.de Демонстрация в Германии с требованием разрушить культ Агнес Мигель. 2008 год

ИА REGNUM уже не раз писало об этой немецкой поэтессе. Мигель, живя в Кёнигсберге, подписала «Клятву верности» нацистскому преступнику Гитлеру, а затем возглавила женскую ячейку НСДАП в Кёнигсберге. Известно её стихотворение «Dem Führer», где есть такие строки: «Ты (Гитлер) и мы теперь неразлучны, в единстве стоя за нашу землю!» Мигель открыто называла себя национал-социалисткой. Например, в письме к писателю Гансу Блунку (также последователю нацистов) Мигель писала: «Когда я хоть немного думаю о моей родине и её судьбе, выглядит это так: мы должны стать единым национал-социалистическим государством или нас не будет! Это стало бы закатом не только Германии, это стало бы закатом и белого человека».

В 1944 году имя поэтессы было включено в «Список талантливых от Бога», одобренный Гитлером и Геббельсом как «выдающееся национальное достояние». Известно, что немецкий писатель Эрнст Вихерт (также родом из Кёнигсберга), просидевший несколько месяцев в Бухенвальде за осуждение нацизма, после войны советовал поэтессе «замолчать навсегда». В современной Германии имя Мигель — табу.

Возвращаясь к игре «Краеведческое ориентирование», отметим, что среди задач этого мероприятия указано — цитата из Положения об игре — «воспитание патриотизма и любви к своему краю, уважения к старшему поколению и ветеранам труда». С этой точки зрения школа, «в которой училась поэтесса Агнес Мигель», уж точно не является объектом патриотического воспитания.

Сейчас в этом здании расположено госучреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег надежды». А несколько месяцев назад по настоянию прокуратуры со стены центра была демонтирована мемориальная доска со словами: «В этом здании с 1923 по 1945 год находилась гимназия имени известной кёнигсбергской поэтессы Агнес Мигель». Получается, что одни государственные органы купируют чуждые и опасные для подрастающего поколения символы, а другие популяризируют их.

ИА REGNUM уточняет, что фестиваль «Янтарная мозаика» инициирован Министерством образования Калининградской области и посвящён ни много ни мало — 70-летию образования Калининградской области. В Правдинске есть что показать юным краеведам в рамках юбилея региона. Это, прежде всего, братская могила, в которой покоятся более 500 советских солдат, погибших при взятии города в 1945 году. Также здоровый школьный интерес представляет мемориал в память о русских воинах, погибших в сражении под Фридландом (прежнее название Правдинска) в 1807 году.

Редакция ИА REGNUM обращается к прокурору Калининградской области Сергею Табельскому с просьбой принять меры прокурорского реагирования, исключив из «объектов краеведческого поиска» подобную «поэтическую составляющую».