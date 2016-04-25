Биробиджан, 25 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Во всех районах Еврейской автономной области прекращена выдача лекарств льготникам, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания региона Павел Малышев. По его словам, такая ситуация сложилась из-за отсутствия денег на эти цели как в региональном, так и в федеральном бюджетах.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

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«С телевизоров конечно хорошо кричат, что мы прошли пик кризиса. Но на сегодняшний день у нас дошло до того, что у нас в области лекарства для льготников не закупаются, потому что денег нету», — возмущен парламентарий. Он рассказывает, что обращение с просьбой разобраться с отсутствием льготных лекарств поступило из поселка Теплоозерск, но потом выяснилось, что с марта 2016 года лекарства не получают льготники всех муниципалитетов ЕАО.

«Я позвонил в снабжающее аптеки лекарствами для льготников предприятие, и выяснилось, что управление здравоохранения не провело торги. Его глава Алексей Синельников сказал, что проводить их не стали потому, что федералы денег не прислали. При этом когда верстался бюджет, объём выделяемых регионом на эти цели средств заложили на 28 млн рублей меньше, чем в прошлом году, убедив, что этих денег хватит и получится ужаться. «Ну вот, не получилось», — разводит руками глава управления здравоохранения», — поведал Павел Малышев об итогах своего разговора с чиновником.

Как сообщало ИА REGNUM, с дефицитом денег на лекарства для льготников уже столкнулись в этом году Архангельская и Ярославская области. Первому региону не хватает на эти цели около 300 млн рублей, второму — 415 млн.

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