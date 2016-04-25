Ярославль, 25 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. 23 апреля житель Любимского района Ярославской области застрелил мужчину, решившего устроить рыбалку на территории его домовладения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия разыгралась днем на берегу реки Соть в районе деревни Радово. 56-летний житель Любима с компанией решил расположиться с удочкой на территории частного домовладения. Хозяин земли, 42-летний ярославец, попросил незваных гостей покинуть участок. Спор перерос в ссору, в ходе которой хозяин выстрелил в рыбака из охотничьего ружья. Мужчина скончался от огнестрельного ранения живота в машине «скорой помощи» по пути в больницу.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском Следственном комитете, вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца участка пока не решен, поскольку следствие выясняет, при каких обстоятельствах был произведен выстрел.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.