Барнаул, 25 апреля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук (1994−1996 гг.) инициативу о необходимости объединить ряд регионов, озвученную спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко назвал «дурью».

ИА REGNUM Представители политэлиты Алтайского края

«Так ей и передайте: Назарчук сказал — пусть не лезет, куда не следует. У Матвиенко одна задача — рассматривать законопроекты. Вот пусть этим и занимается. Пусть даже не думает, что в этом вопросе есть какая то новизна — ее нет, все это уже было. Взять хотя-бы создание Восточно-Казахстанской области. Ведь там сейчас сплошь разруха: едешь и видишь заколоченные крест-накрест окна домов. А все потому, что объединять регионы нельзя, это основа структурной составляющей нашего общества, и серьезнейшая ошибка нарушать эту структуру. Не избежать проблем и в Алтайском крае, где объединили Камень-на-Оби и Каменский район: будет один «недоданный бюджет», — считает уроженец Алтайского края Александр Назарчук.

Вместе с тем, он подчеркнул, что если бы речь шла не об объединении, а об устранении последствий ельцинского призыва к регионам «Берите суверенитета столько, сколько проглотите», то такую инициативу он бы поддержал.

«Республика Алтай захотела самостоятельности, обижалась на то, что Алтайский край не давал ей развиваться, детей учить. Ну, а что сегодня? Где развитие? Сидит на приличном государственном обеспечении, ничего не производит, и получает деньги из других регионов. Тема эта непростая, и сейчас объединение, наверное уже невозможно, но в туризме «двум Алтаям» было бы проще быть в одном регионе. Не пришлось бы соревноваться — кто дальше прыгнет с завязанными ногами», — считает бывший министр Александр Назарук.

Не видит экономической целесообразности запускать сейчас такие длительные процессы, как объединение регионов, и политический обозреватель, главный редактор ИА «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

«Во-первых, есть федеральное законодательство, согласно которому процедура объединения возможна только после проведения референдума, на котором жители территорий выразят свое согласие. Далее создается единый государственный орган, выбирается новый губернатор, — на все-про все уходит не менее 2 лет. Во вторых — у нас регионы по своей инициативе уже давно не объединялись. Это говорит о том, что все, кто хотел, уже это сделали раньше. Логично было бы соединить Республику Алтай и Алтайский край, так как при СССР Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края. Но это было 25 лет назад, а сейчас политические и управленческие элиты выступают против, — время для объединения ушло», — отметил Дмитрий Негреев.

Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов полагает, что для Алтайского края идея, высказанная Валентиной Матвиенко, не актуальна. Причем, уже давно.

«Валентина Ивановна в своем выступлении не упоминала конкретные субъекты Федерации. Спикер Совета Федерации предложила критерий — объединить регионы, которые имеют к этому экономические основания. И интересы жителей этих регионов должны учитываться в первую очередь. Идея объединения касается скорее малых субъектов федерации. Мы не относимся к малым субъектам федерации, поэтому нас вряд ли имели в виду. Идея присоединения Алтайского края к Новосибирской или Кемеровской области уже давно неактуальна», — заявил лидер алтайских «единороссов».

Единственным из всех, кто высказался в поддержку объединения некоторых регионов, оказался политолог, руководитель интернет-проектов ООО «Имиджтехнологии» Михаил Литвинов.

Но и он, также, как и вышеупомянутые эксперты, полагает, что процедура укрупнения весьма длительная.

«Скороспелости в приятии решений по данному вопросу абсолютно недопустимо. В пример он привел Каменский район и город Камень-На-Оби, к объединению которых в Алтайском крае готовились 1,5 года. «Экономически такие объединения оправданы (позволяют существенно экономить управленческие расходы и получать бонусы по ряду программ), но весьма и весьма длительны. Процесс объединения в Камне еще продолжается. Если говорить о процессе на перспективу — то да, объединение регионов поможет исправить перекосы в экономике той же Кемеровской области, — к примеру. У наших соседей есть уголь, но существует проблема с продуктами питания. Совершенно очевидно, что этой территории объединение пойдет на пользу», — заключил Михаил Литвинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости объединить ряд регионов спикер Совфеда заявила Матвиенко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. «Есть субъекты РФ, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — отметила сенатор.