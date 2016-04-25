Москва, 25 апреля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Заявления американских представителей о новой круглосуточной системе мониторинга режима прекращения огня в Сирии являются «упрощённым подходом». Об этом 25 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1977. СССР Подминание под себя

«Принципиальным является борьба с террористами. Мы договаривались о том, что ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» не могут быть частью перемирия, как и сотрудничающие с ними группировки», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона «аккумулирует информацию о том, как «Джабхат ан-Нусра» взаимодействует и подминает под себя группировки», которые «уже вроде как готовы были присоединиться к перемирию»: «Мы представим эти данные ООН для уточнения списка террористов».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что РФ и США ведут переговоры по Сирии в рамках сопредседательства в Международной группе поддержки Сирии.

«Никаких секретных переговоров между РФ и США не ведётся. Есть нормальный режим рабочих консультаций в качестве сопредседателей МГПС и двух целевых подгрупп. По обоим направлениям есть существенный прогресс. Действительно, американские партнёры ставят разные вопросы, в том числе и о том, что якобы в районе Алеппо правительственные войска нарушают режим прекращения огня, однако эти войска не работают против какой-то части оппозиции, принявшей условия перемирия — они работают против террористов. Вокруг Алеппо есть группировки ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Они являются законной целью», — сказал Лавров.

Отметим также, что «Джабхат ан-Нусра» является запрещённой в России.