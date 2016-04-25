Рига, 25 апреля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Латвийские коммерческие банки могут ограничить осуществление операций со счетом для жителей, которые не заполнят анкеты о связи с «политически значимыми лицами», заявил в интервью Латвийскому телевидению президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис, сообщает портал Delfi.lv.

Цитата из к/ф «Опасные связи». Реж. Стивен Фрирз. 1988. США — Великобритания Опасные связи

«Если клиент не сотрудничает с банком в течение определенного периода времени, то, следуя понятной логике, банку придется ограничить операции», — отметил Бичевскис, подчеркнув, что банкам надо выполнять требования закона и организовать опрос клиентов. По его словам, жителям, имеющим счета в разных банках, придется отвечать на анкеты, направленные каждым банком.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские банки организуют анкетирование клиентов в связи со вступлением в силу законодательных поправок, которые вводят определение «политически значимые лица». В 2016 году Сейм утвердил поправки к закону «О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) может получить доступ к информации о финансовом положении многих жителей Латвии. Банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей.