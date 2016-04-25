Киев, 25 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. На кладбищах Донетчине в канун пасхальных праздников будут усилены меры безопасности. Об этом сегодня, 25 апреля, в эфире украинского телеканала заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДОВГА) Павел Жебривский, передает ИА REGNUM.

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«Я дал задание проверить, особенно возле линии разграничения, кладбища для того, чтобы обнаружить взрывоопасные предметы. Больше половины кладбищ на линии разграничения ГосЧС уже проверила и дала разрешение на посещение этих кладбищ в поминальные дни. До Пасхи, думаю, мы полностью завершим обследование всех кладбищ на линии разграничения… Меня беспокоит не столько Пасха, сколько поминальные дни», — сказал Жебривский.

Он сообщил, что Украина ведет переговоры с российской стороной и представителями ДНР, чтобы улучшить работу контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) к праздникам. «Мы обращаемся, в том числе к минской переговорной группе, СЦКК, где работаем с россиянами для того, чтобы все-таки эти «террористы» не стреляли по КПВВ. Хотя время от времени они бьют. Понятно, что мы увеличим количество пограничников и других служб для того, чтобы ускорить оформление и, чтобы не было таких очередей. Здесь у нас не только пасхальная неделя, но еще и поминальная неделя», — напомнил Жебривский.

По его словам, на Донетчине пока невозможно открыть дополнительные КПВВ. «Ситуация тяжелая. К сожалению, на сегодняшний день мой коллега Георгий Тука (назначенный Киевом глава Луганской областной военно-гражданской администрации, — ИА REGNUM) не может открыть пропускные пункты в Луганске, не потому что не хочет, а потому что «террористы» мешают и продолжают обстрелы. А у нас четыре КПВВ работают. В «Пищевике» очередей, как правило, нет, «Марьинка» более менее. А вот «Новотроицкое» и «Зайцево» — наиболее напряженные точки, там достаточно много автомобилей, и достаточно большие очереди скопились. Через наши пропускные пункты ездят не только люди с Донетчины, но и с Луганщины, поэтому есть напряженность. К сожалению, на территории Донецкой области мы больше не можем открыть, у нас нет тех линий, где мы могли бы дополнительно открыть КПВВ», — добавил Жебривский.

Чиновник также проинформировал, что из-за обстрелов со стороны ВС ДНР задерживается строительство газопровода «Марьинка-Красногоровка». «Фактически «выгрызаем» по 50−70 м трубопровода в сутки, потому что каждый день обстрелы, работают снайперы и из 82-мм минометов лупят, а вчера били из 152-мм «Гиацинтов», — уточнил он.

В свою очередь 25 апреля на своей странице в Facebook Тука проинформировал, что вчера ВС ЛНР обстреляли территорию украинского КПВВ в районе Станицы Луганской. «С 21:00 до 00:00 из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в который раз вели обстрел по пешеходному пункту пропуска и железнодорожному мосту в пос. Станица Луганская. Огонь велся со стороны памятника князю Игорю (под контролем ЛНР) на правом берегу Северского Донца. Еще один обстрел из стрелкового оружия зафиксирован сегодня утром в районе КПВВ», — пишет Тука.

Он сообщил, что в Станице Луганской в результате обстрелов ЛНР были зафиксированы попадания в здания районного управления социальной защиты населения и территориального центра социального обслуживания. В частности были разбиты окна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля источники в силовом ведомстве ДНР и администрации пос. Зайцево (окраина Горловки) проинформировали, что вчера на Донетчине подразделения ВСУ совершили обстрел позиций армии ДНР под Донецком и Горловкой. В частности украинские войска с позиций на шахте Бутовка вели огонь с применением 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. «Украинские силовики начали обстрел поселка Спартак в 21:40. Обстрел продолжался около часа», — рассказал собеседник. Также за прошедшие выходные в пос. Зайцево (окраина Горловки) в результате ведения боевых действий сгорели два жилых дома.