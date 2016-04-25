Красноярск, 25 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сказала ничего нового, поскольку необходимость укрупнения регионов назрела давно, заявил в интервью ИА REGNUM 25 апреля депутат Законодательного собрания Красноярского края Михаил Козлов, комментируя предложение Матвиенко об укрупнении ряда регионов страны.

Цитата из к/ф «Ленин в Октябре». Реж. Михаил Ромм. 1937. СССР Лучше меньше, да лучше

«Надо укрупнение делать. Зачем эти маленькие регионы? У нас остались буквально единицы не дотационных территорий, которые являются донорами. К ним относится и Красноярский край. Основная масса территорий — дотационные территории, губернаторы которых работают так: собираются, едут в Москву и сидят там — выбивают деньги. Вот — основная работа губернатора», — сказал он.

По словам Козлова, дробление территорий на маленькие регионы — неэффективно. «У нас есть территории дотационные на 70%-90%, маленькие регионы, где нет ни полезных ископаемых, ни каких-то иных ресурсов. Я считаю, что эти территории надо объединять и делать очень крупные регионы. Организация управления будет более эффективной», — подчеркнул депутат.

Красноярский политический аналитик Павел Клачков назвал предложение Матвиенко уместным и мудрым. «Матвиенко — политик очень авторитетный и опытный. Она всегда очень хорошо чувствует конъюнктуру, владеет необходимым для политика чутьем на изменения, на запросы. Она видит перспективы. Необходимость изменений сейчас носится в воздухе. Мы столкнулись с рядом вызовов, такими как, глобальный экономический кризис и падение уровня жизни. Эти вызовы требуют решений, в том числе и политических. Стране необходимо меняться. И укрупнение регионов может быть одним из двигателей этих изменений», — сказал он.

При этом политолог отметил, что Красноярский край уже имеет опыт укрупнения: не так давно к нему были присоединены Таймыр и Эвенкия; и этот опыт должен быть использован реформаторами.

В период с 2003 по 2009 год количество регионов сократилось с 89 до 83, сейчас в состав РФ входят 85 регионов. Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.

Напомним, в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ Матвиенко заявила: «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», не уточнив, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.