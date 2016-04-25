Москва, 25 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Несмотря на то, что одна из групп сирийской оппозиции покинула стол переговоров «на время», сам процесс урегулирования сирийского кризиса не останавливается. Об этом 25 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

pixabay.com Не вставай в позу!

«Ситуация на переговорах могла бы быть гораздо лучше, если бы одна из делегаций оппозиции не покинула Женеву. Но переговоры продолжаются. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура регулярно встречается с делегациями правительства, «московско-каирской платформы», «группой «Хмеймим», — сказал Лавров.

По его словам, ранее анонсированный шестимесячный срок урегулирования ситуации в Сирии был обозначен как ориентир: «Мы бы хотели, чтобы этот процесс занял меньше времени, и чтобы раньше появилась конституция, чтобы был завязан политический процесс. Но чтобы договориться, нужно не хлопать дверью и не вставать в позу, как это сделали «эр-риядские» представители, на которых влияет Турция. Нужно садиться за стол и договариваться. Очевидно, что «Высший комитет по переговорам» не выполняет требования ООН».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия настаивает на участии курдов в межсирийских переговорах.

«Несмотря на проявленную Россией готовность к компромиссу, Франция, Германия, США и Украина, по существу, заблокировали проект РФ в ООН, предложив проект, выхолащивающий суть заявления. Такая позиция не может не вызывать глубокого сожаления — тем более, что она идёт вразрез с положениями резолюции Совбеза ООН 2254 и работой МГПС», — сказала Захарова.

По её словам, это было сделано «в угоду или под нажимом региональных игроков, для которых амбиции важнее»: «Настаиваем, что участие курдов в очередном раунде межсирийских переговоров имеет принципиальное значение».