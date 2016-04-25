Лавров призвал «эр-риядскую группу» сирийской оппозиции не вставать в позу
Москва, 25 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Несмотря на то, что одна из групп сирийской оппозиции покинула стол переговоров «на время», сам процесс урегулирования сирийского кризиса не останавливается. Об этом 25 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ситуация на переговорах могла бы быть гораздо лучше, если бы одна из делегаций оппозиции не покинула Женеву. Но переговоры продолжаются. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура регулярно встречается с делегациями правительства, «московско-каирской платформы», «группой «Хмеймим», — сказал Лавров.
По его словам, ранее анонсированный шестимесячный срок урегулирования ситуации в Сирии был обозначен как ориентир: «Мы бы хотели, чтобы этот процесс занял меньше времени, и чтобы раньше появилась конституция, чтобы был завязан политический процесс. Но чтобы договориться, нужно не хлопать дверью и не вставать в позу, как это сделали «эр-риядские» представители, на которых влияет Турция. Нужно садиться за стол и договариваться. Очевидно, что «Высший комитет по переговорам» не выполняет требования ООН».
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия настаивает на участии курдов в межсирийских переговорах.
«Несмотря на проявленную Россией готовность к компромиссу, Франция, Германия, США и Украина, по существу, заблокировали проект РФ в ООН, предложив проект, выхолащивающий суть заявления. Такая позиция не может не вызывать глубокого сожаления — тем более, что она идёт вразрез с положениями резолюции Совбеза ООН 2254 и работой МГПС», — сказала Захарова.
По её словам, это было сделано «в угоду или под нажимом региональных игроков, для которых амбиции важнее»: «Настаиваем, что участие курдов в очередном раунде межсирийских переговоров имеет принципиальное значение».