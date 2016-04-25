Рим, 25 апреля, 2016, 12:32 — ИА Регнум.



Итальянские партизаны

Италия празднует 71-ю годовщину Дня освобождения от фашизма и немецкой оккупации (Festa della Liberazione). В крупных городах полуострова проходят шествия с возложением венков у памятников войнам-освободителям.

Президент Республики Серджио Маттарелла традиционно возложил венок у мемориального комплекса «Алтарь Отечества» в Риме. Президента Республики сопровождали премьер-министр Маттео Ренци, председатель сената Пьетро Грассо, заместитель председателя палаты депутатов Симоне Балделли, министр обороны Роберта Пинотти и председатель Конституционного Суда Паоло Гросси.

В этом году также не обошлось без полемики по поводу присутствия знамен еврейской бригады в парадах. Национальная ассоциация итальянских партизан традиционно проходит колоннами в Риме от Колизея до Порта Сан-Паоло, символа сопротивления, но и в этом году в рядах манифестантов отсутствовали Еврейская бригада и Национальная ассоциация бывших депортированных в лагеря смерти. Протест объясняется присутствием в параде пропалестинских ассоциаций, которые считаются антиизраильскими, если не антисемитскими. В прошлом году официальный парад был отменен, а в 2014 году пропалестинская молодежь и представители еврейской общины подрались. Сегодня в столице Италии еврейская бригада соберется вместе с сообществом римских евреев и ассоциациями бывших депортированных у музея «Сопротивления» на Виа Тассо, где гитлеровские фашисты пытали своих пленников.

Во время второй мировой войны после 1943 года Италия оказалась разделенной на две части. На севере страны Бенито Муссолини сформировал фашистскую Итальянскую социальную республику, в то же время как на юге сформировались оппозиции к правительству, сотрудничающие с американскими и британскими союзниками. Для борьбы с нацистами было сформировано Движение сопротивления (Resistenza), которое создали партизаны.

25 апреля 1945 года партизаны при поддержке союзников пришли к победе в крупных городах, был освобожден Милан и Турин. С этого дня начался процесс освобождения Италии.

Фашистский диктатор Бенито Муссолини, переодевшись в форму немецкого солдата, бежал из Милана, но спустя 3 дня был схвачен и расстрелян партизанами.