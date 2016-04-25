Чебоксары, 25 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Чувашии снова произошёл сбой при распределении путевок в детские оздоровительные лагеря. В Чебоксарах в день старта заявочной кампании три школы остались без путёвок — родители подготовили коллективное обращение в прокуратуру с просьбой принять меры. В управлении образования города заявили, что электронная система записи работала без сбоев. В органах власти Чувашии ситуацию пока не комментируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Первый день заявочной кампании в Чебоксары

Утром 23 апреля в Чебоксарах началась кампания по приёму заявлений на путёвки в летние оздоровительные лагеря. Некоторые родители, перестраховываясь, дежурили в школах всю ночь, другие приходили с рассветом. В школах, которые серьёзно подошли к этому процессу, ведутся журналы очередности родителей, поэтому суеты не бывает.

По данным управления образования Чебоксар, в рамках заявочной кампании подготовлен 491 оператор, «была проведена работа с поставщиками услуг по доступу в интернет с целью расширения пропускной способности сети в школах». «Автоматизированная информационная система регистрации заявлений, к работе которой имелись замечания в предыдущие годы, работает без сбоев», — заверяют в управлении образования Чебоксар, опубликовав это заявление 23 апреля в 13:35 часов.

Но на деле снова произошли технические сбои, сообщили ИА REGNUM родители школьников. Дети трех школ Чебоксар (45, 47, 55) остались без путевок в лагеря. «К школе у нас претензий нет — они сделали всё, что могли. Скорость интернета была высокой и достаточной для беспроблемного подключения к электронной системе записи, но их постоянно выбрасывало. Система зависала», — говорят родители, отметив, что электронная запись была доступна только первые минуты. Родители подписали коллективное обращение в прокуратуру с просьбой принять меры по обеспечению путёвками (есть в распоряжении редакции).

В органах власти республики неофициально поясняют, что технические сбои произошли из-за того, что зависает «каповская система» (cap.ru — официальный портал органов власти Чувашии), на которой расположен портал электронной записи в лагеря (sad.edu.cap.ru:90/Public). И якобы составлен акт в связи с техническими сбоями.

По данным мэрии Чебоксар, 23 апреля по состоянию на 13:30 было принято 3869 заявлений на путёвки в различные оздоровительные лагеря Чебоксар и Чувашской Республики. Приём заявлений будет продолжаться до 31 мая.

По информации Минтруда Чувашии, в текущем году в оздоровительной кампании примут участие 900 организаций отдыха детей и их оздоровления, будет охвачено более 99 тыс. детей. На финансирование оздоровительной кампании планируется направить 491 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2011 года возникают различные проблемы в ходе заявочной кампании. В 2011 году заявления принимались в Многофункциональном центре, и в первый день кампании здесь выстроилась полуторатысячная очередь. «Все родители Чебоксар одномоментно были приглашены в Многофункциональный центр. И творилось полное безобразие. Хотели как лучше — получилось как всегда. Чистый российский вариант», — прокомментировала тогда замминстра образования Чувашии Светлана Петрова.

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В 2012 году заявления в столице принимались уже через интернет, однако в первый же день приёма сайт взломали. В 2013 году заявочную кампанию Чебоксар объединили с республиканской, создав интернет-ресурс, но и тогда заявочная кампании прошла со скандалом. В день регистрации интернет-заявок произошёл часовой сбой в автоматизированной системе, в результате «повисли» более 800 заявлений. Это вызвало шквал негодования среди родительской общественности и жителей Чебоксар, в адрес властей стали поступать угрозы и предупреждения о судебных выяснениях.

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