Таллин, 25 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. День открытых дверей парламента Эстонии 23 апреля посетили 5000 человек, что является новым рекордом мероприятия, проводимого регулярно с 1999 года. Об этомИА REGNUM сегодня, 25 апреля, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что большинство гостей посетило большой зал заседаний, познакомилось с рабочими кабинетами депутатов, а также посмотрело различные представления — от викторин на тему независимости Эстонской Республики до спектаклей купольного театра Nuku.

Stan Shebs Здание парламента Эстонии

В организованных экскурсиях по главному зданию парламента приняли участие 800 человек, 600 гостей посетили башню «Длинный Герман». Среди гостей присутствовали иностранцы — граждане 15 стран, включая Россию, США, Финляндию, Турцию, Германию, Китай, Голландию и другие. Мероприятия проходили с 11:00 до 16:00 по таллинскому времени. На вопросы гостей отвечали премьер-министр, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас, спикер и член Социал-демократической партии Эйки Нестор и другие. Гости задавали вопросы на тему налоговой политики, электронных выборов, пенсий и трудовой реформы для людей с ограниченными возможностями и другие.