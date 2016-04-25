Бишкек, 25 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. За весь период независимости правительство Киргизии так и не смогло создать условия для эффективного привлечения иностранных инвесторов в страну. Об этом заявил экс-мэр Бишкека, депутат республиканского парламента Иса Омуркулов сегодня, 25 апреля, выступая на заседании круглого стола «Инвестиционные перспективы горнодобывающей отрасли».

Цитата из к/ф «Забытая мелодия для флейты». Реж. Эльдар Рязанов. 1987. СССР Бюрократия

По словам политика, горнорудная сфера является одним из основных направлений экономической деятельности Киргизии. «Мы имеем множество полезных ископаемых, поэтому будет неэффективно, если мы их не используем на благо экономики и развития страны. К сожалению, из 96-и стран мы занимаем 92-е место по привлекательности. Это нас не красит. Правительство меняется часто, это минус, и каждое правительство должно успеть вникнуть в суть проблем», — сказал он.

Иса Омуркулов также посетовал на то, что инвесторов от вложения средств в экономику Киргизии удерживают бюрократия, коррупция и неправомерные действия местных жителей. «Идет процесс хождения по мукам наших инвесторов. Надо согласовывать с местным самоуправлением, правительственной структурой, каждым селом или активистом и, в конце концов, инвестор не выдерживает столько препятствий. Поэтому он уходит, и мы не видим серьезных вкладов», — пояснил парламентарий и добавил, что из описанной выше цепочки необходимо исключить все звенья, оставив только правительство и Госагентство по геологии и минеральным ресурсам.

Отметим, что ранее схоже мнение неоднократно высказывали как киргизстанские, так и зарубежные эксперты. Так, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев заявлял о том, что для улучшения инвестклимата республики новое правительство Киргизии должно разрешить уже существующие споры с иностранными инвесторами и прекратить спекуляции вокруг их деятельности. Казахстанский политолог Марат Шибутов говорил о необходимости ужесточения борьбы с правовым нигилизмом и коррупцией, а российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов — о том, что местные политики в первую очередь должны заботиться не о собственных интересах, а о государственных.