Токио, 25 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Оргкомитет летних Олимпийских и Паралемпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году, утвердил логотип игр — «Кумиитимацумон», сообщает The Japan Times.

The Japan Times Официальный логотип игр в Токио

Логотип-победитель был выбран из четырех предполагаемых символов игр. Символ отсылает к японским традициям — дизайну эпохи Эдо (1603−1868 годы).

За четыре логотипа, представленных комиссии, проголосовали около 15 тыс. граждан Японии. В комиссию вошли 19 человек — спортсмены, дизайнеры и бизнесмены.

Год назад оргкомитет уже выбрал логотип игр в виде буквы «Т», образованной геометрическими фигурами. Однако результаты голосования отменили после того, как бельгийский дизайнер Оливье Дэби обвинил авторов логотипа в плагиате и подал на них в суд.