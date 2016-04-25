Калуга, 25 апреля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Министр экономического развития Калужской области Владимир Попов представит достижения своих земляков в Париже и Лионе, где 25 и 26 апреля состоится выездная презентация инвестиционного потенциала ряда регионов Российской Федерации.

volvotrucks.com Министр экономического развития Калужской области Владимир Попов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках поездки во Францию запланированы встречи с представителями федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и руководством промышленных предприятий.

Также планируется обсуждение перспектив развития российско-французского торгово-экономического сотрудничества, в том числе межрегиональных связей между Россией и Францией, а также совместных инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году внешнеторговый товарооборот Калужской области с Францией составил 106,1 млн долларов США. Доля товарооборота с Францией в общем внешнеторговом товарообороте Калужской области в 2015 году составила около 3%. На территории калужского региона реализуются французские проекты известных мировых брендов — «ПСМА Рус» (совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors), заводы по производству автокомпонентов концерна Faurecia Group. Помимо автомобильной индустрии, французский капитал присутствует в строительной сфере — в мае 2014 года запустил свои производственные мощности цементный завод Группы «Лафарж». В индустриальном парке «Ворсино» разместила свое предприятие крупнейшая косметическая компания «Л'Ореаль». В сфере логистического и транспортного обслуживания регион сотрудничает с компанией GEFCO (входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы).

Калужская область сотрудничает с Францией на региональном уровне и в сфере фармацевтики. Так, калужский фармацевтический кластер является действующим участником крупнейшего фармкластера Франции «Евробиомед», что позволяет вести совместные работы по созданию диагностических средств.