Волгоград, 25 апреля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Волгоградцы предлагают разместить на новых купюрах достоинством 2000 и 200 рублей, которые намерен выпустить ЦБ РФ и ввести в обращение в 2017 году, символы города-героя Волгограда. Петицию с такой просьбой неравнодушные горожане разместили на популярной платформе для обращений в сети интернет, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

change.org Макет купюры достоинством в 200 рублей

Так, волгоградцы в качестве возможных изображений для новых купюр предлагают скульптуру «Родина-мать зовет!», как символ «героизма, мужества и стойкости нашего народа» и Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина, как символ «развития экономики».

Авторы петиции напомнит, что «Волгоград (Сталинград) — город в котором благодаря героизму и самоотверженности простых людей был сломлен хребет фашизму. Это город, разрушенный практически до основания, но не павший и не сдавшийся… Непокорённый». Его визитной карточкой является главная высота страны, «высота 102,0» — мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане, центральный элемент которого — самый узнаваемый символ Волгограда, скульптура внесённая в книгу рекордов Гиннеса как самая высокая на тот момент статуя — «Родина-мать зовёт!».

«Это память, и она должна быть пронесена через года и города, и эта купюра будет как напоминание об этом городе-герое», — написала Светлана Захарова из Москвы.

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А Волго-Донской судоходный канал имени Ленина (символ уже послевоенного, восстановленного Волгограда) — «это связующее звено длиной более 100 км соединившее пять морей: Балтийское, Белое, Азовское, Черное, Каспийское и связавшее между собой речные пути Волжского, Северо-Западного, Донского и Днепровского бассейнов», — говорится в петиции.

Именно эти символы неравнодушные волгоградцы хотят видеть на новых банкнотах. Обращение, под которым на данный момент уде подписались более 3,5 тыс. человек, адресовано в Центробанк РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в следующем году в России могут появиться купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. Решение о выпуске новых банкнот, которые упростят расчеты жителей страны за товары и услуги, не изменив объём наличных денег в обращении, принят Совет директоров Банка России. Об этом в середине апреля заявила глава Банк России Эльвира Набиуллина. На новых купюрах планируется, как и ранее, изобразить символы российских регионов. Их смогут выбрать сами жители: в ближайшее время на одном из федеральных телеканалов начнется обсуждение и голосование.