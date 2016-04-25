Саратов, 25 апреля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. По итогам прошедшего в Саратове международного фестиваля «Принцесса цирка» золотые короны вручены Людмиле Сурковой (тигры, Россия) и Ян Хоан (свободная проволока, Китай). Серебряные короны достались Татьяне Беловой (эквилибр, Россия), Лоре Люции Ллореда (ремни, Колумбия) и конно-акробатической группе «Амазонки» под руководством Валентины Кульковой (Россия). Бронзовые короны получили Эвелин & Шэнон (трапеция, Канада), Диана Степанова (жонглер, Россия), Тогни Клио (эквилибр, Германия). Всего в конкурсе участвовали 24 артистки цирка из десяти стран мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации организаторов, статус международного традиционный фестиваль «Принцесса цирка» обрёл в 2016 году. Ранее в нём принимали участие российские конкурсантки и представительницы стран СНГ. Нынешний фестиваль собрал участниц из Германии, Китая, Новой Зеландии, Бразилии, США, Канады, Колумбии, Эфиопии и Австралии. В рамках конкурсной программы было представлено 14 номеров из России и 11 — из иностранных государств. В Саратове за три дня на фестивале побывали более 10 тыс. зрителей.

На фестиваль в Саратов прибыл гендиректор компании «Росгосцирк» Вадим Гаглоев. Компетентное жюри конкурса возглавил заслуженный артист Грузии, замгендиректора «Росгосцирка», генеральный продюсер российского «Королевского цирка» Георгий Эрадзе. Ведущим гала-концерта и церемонии награждения участниц стал любимец публики российский актёр театра и кино — телеведущий Александр Олешко. «Спасибо губернатору Валерию Радаеву, администрации области, администрации города, — сказал глава «Росгосцирка» Вадим Гаглоев, отмечая особый настрой саратовской публики. — Хочу поблагодарить министра культуры РФ Владимира Мединского за поддержку наших начинаний. Хочу поблагодарить членов жюри фестиваля. Это не просто жюри, это наши большие друзья».

Директор Саратовского государственного цирка Иван Кузьмин подчеркнул, что сегодняшняя история цирка — верное продолжение традиций, заложенных 143 года назад знаменитыми братьями — Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. «За последние семнадцать лет это шестая «Принцесса цирка», первый международный фестиваль. Всё это свидетельствует о том, что русский цирк жил, русский цирк жив, русский цирк будет жить. Слава цирку!» — отметил он.