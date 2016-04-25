Москва, 25 апреля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Фильм Николая Лебедева «Экипаж», главную роль в котором исполнилДанила Козловский, стал лидером российского кинопроката, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Извержение вулкана

По итогам минувших выходных фильм собрал в прокате более 485 млн рублей.

Сюжет фильма в чем-то перекликается с одноименным советским фильмом Александра Митты, вышедшим в 1979 году. Авторы фильма неоднократно указывали, что они старались избежать ремейка. Фильм продюсирован кинокомпанией «Три Тэ» Никиты Михалкова. Роли в фильме исполнили Сергей Шакуров, Владимир Машков, Агне Грудите, Катерина Шпица, Сергей Газаров, и другие.

Второе место по итогам выходных занял фильм Джона Фавро «Книга джунглей», снятый по мотивам произведений Редьярда Киплинга. Он заработал за выходные 129 млн рублей.

Голливудский фантастический фильм Седрика Николя-Трояна «Белоснежка и охотник-2» на третьем месте, с кассовым сбором более 42 млн рублей за выходные дни.