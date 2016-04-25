Калуга, 25 апреля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Бульвар Достоевского может появиться в ближайшее время в новой зеленой зоне, между улицами Дзержинского и Достоевского в Калуге.

Василий Перов. Портрет Достоевского. 1872

По информации местного портала недвижимости СупэрРиэлт, инициатор проекта, Людмила Дорофеева рассказала, что на бульваре русского классика будут проводить литературные чтения, концерты и танцевальные вечера. Предполагается, что здесь будут разбиты клумбы и газоны, поставлены поребрики, скамейки, фонари; возможно, будет фонтан. Также инициаторы предлагают поставить на свои средства две искусственные сакуры высотой пять метров.

Городская управа Калуги уже дала предварительное согласие на реализацию проекта, который будут финансировать инвесторы-предприниматели. Теперь следует получить согласие от застройщика и арендаторов, занимающих помещения на первых этажах расположенных поблизости домов.

Напомним, классик отечественной литературы Федор Михайлович Достоевский жил в июне 1878 году в Оптинском скиту близ Козельска на калужской земле.

В мае 1878 года, скончался трехлетний сын писателя Алексей. Смерть сына вызвала у Федора Михайловича тяжелые переживания. Стремясь отвлечь Достоевского от них, жена писателя уговорила его съездить в Оптину Пустынь, тем более, что он сам давно интересовался старчеством и намеревался там побывать.

В Оптиной пустыни писатель работал над своим последним романом «Братья Карамазовы». Домик, в котором останавливался в Оптиной пустыни писатель, сохранился до наших дней. В 1969 году в нем открыли экспозицию, посвященную Федору Достоевскому.