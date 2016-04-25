Мичуринск, Тамбовская область, 25 апреля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В городе Мичуринске (Тамбовская область) в результате ДТП госпитализирован сотрудник ГИБДД. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, авария произошла в ночь с 24 на 25 апреля. По предварительным данным, женщина, виновная в ДТП, была пьяна.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Дама за рулём

ДТП произошло на перекрестке Липецкого шоссе и улицы Мичурина. Женщина на автомобиле Lexus столкнулась с патрульным автомобилем, который остановился на красный свет светофора.

«В результате ДТП были травмированы два сотрудника полиции, находившиеся на дежурстве. Один из них после оказания медицинской помощи продолжил службу, второго полицейского с травмами различной степени тяжести бригада скорой помощи доставила в травматологическое отделение городской больницы», — сообщили в пресс-службе.

Водительница автомобиля Lexus не пострадала. Сейчас в УМВД по Тамбовской области проводится проверка.