Москва, 25 апреля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В российской столице прошло мероприятие, в рамках которого были названы лауреаты премии «Автомобиль года в России». Об этом сообщает «Дейли-Мотор».

Thomas doerfer KIA Picanto

Так, победителями ежегодного конкурса, который проводится уже 16-й год подряд в России, стали два представителя южнокорейского концерна KIA — Picanto и Ceed. Первый автомобиль победил в номинации «Лучший компактный городской автомобиль», а второй — в номинации «Малый средний класс».

Отметим, что всего в рамках ежегодного конкурса были озвучены победители в 24 классах и 3 специальных номинациях. В текущем году за звание лучших боролись более 350 автомобилей, которые официально продаются на территории РФ.

В данном голосовании приняли участие более 1 миллиона человек.