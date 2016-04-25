Берн, 25 апреля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) открыла всеобщий доступ к 300 терабайтам данных, которые были получены в 2011 году на Большом адронном коллайдере. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion ЦЕРН: Адронный коллайдер

Крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий открыла доступ к данным о столкновении протонов на энергии в семь тераэлектронвольт. Полученные данные, которые уже обработаны специалистами ЦЕРНа, теперь доступны всем: они могут быть полезны, например, студентам, специализирующимся на ядерной физике.

«Мы извлекли из полученных данных все возможное, и у нас нет никаких причин, чтобы не сделать их доступными для общественности «, — говорится в сообщении.

Ранее ЦЕРН уже публиковал данные коллайдера, которые были получены в 2010 году. Большой адронный коллайдер построен в ЦЕРНе на границе Швейцарии и Франции. Является самой крупной экспериментальной установкой в мире.